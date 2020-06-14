 

В Кремле заявили о готовности статьи Путина о Второй мировой войне

14.06.2020, 21:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин уже написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, решение о сроках ее публикации он примет сам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил журналистам, что статья уже готова, передает ТАСС. 

«Ожидаем его [Путина] решение о сроках публикации», – ответил Песков на вопрос, может ли статья быть опубликована до парада Победы.

Ранее Песков заявлял, что Путин все еще планирует опубликовать статью о Второй мировой войне, но сроки ее выхода будут связаны с датами основных торжеств по случаю 75-летия Победы. 

О планах подготовить статью, посвященную предшествовавшим войне событиям и основанную на архивных документах, глава российского государства рассказал в декабре 2019 года на большой пресс-конференции.

В последнее время он в своих публичных выступлениях уделял значительное внимание этим событиям, в том числе так называемому Мюнхенскому сговору, а также роли отдельных стран Европы, в том числе Польши. Президент неоднократно отмечал недопустимость фальсификации истории о войне, в частности, назвал неприемлемым и некорректным решение Европарламента, который приравнял роль СССР к роли гитлеровской Германии. 



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