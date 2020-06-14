 

Помощница Киркорова оправдалась после нападок из-за грязного скандала

14.06.2020, 21:06, Разное

Помощница исполнителя отметила, что скандальное видео принадлежит каналу СТС и сериалу “В Маске шоу”. Поэтому она посоветовала адресовать все вопросы режиссеру Марюсу Вайсбергу и телеканалу. Именно он готовили сценарий нашумевшего скетча.

Представительница певца удивилась тому, что на певца обрушился шквал критики и негатива. “Филипп исключительно играл роль”, – заявила Екатерина Успенская.

Напомним, недавно в инстаграм-аккаунте звезды появилась запись, на которой Филипп Киркоров предстал в образе десантника. Видео было записано для юмористического скетч-шоу.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Ноя 2018 в 11:39 PST

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Филиппа Киркорова извиниться за ролик. Он назвал этот сюжет отвратительным, так как певец, по его мнению, оскорбил два важных символа – тельняшку и берет. Экс-главы ВДВ порекомендовал артисту извиниться и удалить видео “для своего же блага”.



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