 

В Одесской области в результате взрыва гранаты пострадали пять человек – полиция

14.06.2020, 20:55, Новости дня

В селе Дачное Беляевского района Одесской области в результате взрыва ранения получили пять человек. Об этом 14 июня проинформировала полиция области.

“Предварительно установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв”, – говорится в сообщении.

Осколочные ранения конечностей получили не только трое мужчин, но и находившиеся рядом с ними во дворе женщины 1994-го и 1949 годов рождения, отметили правоохранители.

“Полицейские изъяли еще две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины”, – рассказали в ведомстве.

РГД-5 – советская наступательная ручная граната с радиусом убойного действия осколков до 25 метров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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