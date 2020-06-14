Мнение: Коротко по Ливии. 14.06.2020

14.06.2020, 20:54, Разное

Коротко по Ливии.

1. Переговоры между РФ и Турцией сегодня не состоялись и были отложены на потом. Лавров переговорил с Чавушоглу и стороны договорились продолжить консультации по Сирту и Идлибу. Видимо пока что договориться не получилось и ситуация подвисла в воздухе. Что делает вероятность эскалации в районе Сирта и Идлиба более вероятной.

2. К западу от Сирта ЛНА продолжает наносить авиаудары. Сегодня над городом летали МиГ-29 и Су-24. Такая себе демонстрация. Также ПНС Ливии жалуется, что ЧВК "Вагнер" минирует западные подступы к Сирту (при этом те же источники 2 назад на голубом глазу рассказывали, что "ЧВК Вагнер бежит из Сирта перед мощью турецкой армии". Такой вот Уткин Шреддингера – входит и выходит.

Между тем, со стороны Мисураты и Бенгази к Сирту продолжают подходить подкрепления ПНС Ливии и ЛНА. Спикеры ЛНА заявляют, что Эрдоган и Саррадж Сирт не получат и ЛНА им покажет кузькину мать. Со стороны Турции и ПНС озабочены вопросом, как бы выдавить русских из Сирта, потому что эмиратчиков и египтян турки как нибудь выдавят. В Средиземном море сейчас идут военно-морские учения турецкого флота (17 кораблей и 12 боевых самолетов + воздушный радар + воздушный танкер). При необходимости, они могут поддержать сухопутное наступление ПНС Ливии и протурецких боевиков на Сирт.

3. В Триполи один из главных проспектов города переименовали в проспект "Сулеймана Великолепного". Также ПНС заявляет, что никаких помех для турецкого бизнеса (в том числе и в нефтегазовой сфере) не будет и он получит режим максимального благоприятствования. А вот у бизнеса стран поддерживающих Хафтара, в западной Ливии будут проблемы.

4. В Идлибе совместный российско-турецкий конвой сегодня чуток не доехал до Джиср-аль-Шугура, это максимальное продвижение патруля от Саракиба до Латакии с марта 2020 года, хотя основное обязательство Турции до сих пор не выполнено.

5. ПНС Ливии вовсю раскручивает тему военных преступлений Хафтара, козыряя выкопанными в районе Тархуна трупами. ЛНА заявляет, что их ранее убили боевики из Триполи, которые теперь пытаются свалить трупы на Хафтара. По хорошему, там нужна независимая экспертиза трупов, чтобы установить, когда именно их расстреляли – до того как территория попала под контроль Хафтара или после. Но вряд ли мы такую экспертизу увидим.