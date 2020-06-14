 

Ветераны ВДВ позвали Киркорова на «откровенный разговор»

14.06.2020, 20:53, Новости дня

Ветераны Воздушно-десантных войск в РФ пригласили российского певца Филиппа Киркорова на «откровенный разговор» в парк Горького на День ВДВ из-за видео, в котором поп-король предстал в образе десантника-гея.

Обращение было опубликовано на странице «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте», передает EADaily. 

Ветераны возмущены тем, что в ролике Киркоров якобы надругался над их священными символами – тельняшкой и беретом. Артиста пригласили прийти 2 августа в парк Горького на «откровенный разговор».

Также ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей. 

Ранее Киркоров опубликовал видео, в котором он выступил в образе десантника-гея. Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.

Представитель артиста Екатерина Успенская заявила, что Киркоров не должен извиняться перед десантниками, так как в юмористическом скетч-шоу о ВДВ исполнял только написанную для него роль. 



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