 

На блогеров завели дело из-за постов о занижении статистики по коронавирусу

14.06.2020, 20:35, Разное

Управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии возбудило дело о распространении фейков про коронавирус в местных инстаграм-блогах «Политика 09» и «Черный куб» (авторы последнего также с конца 2014 года ведут одноименное шоу в ютьюбе).

В федеральной статистике регион находится на 59-м месте с 2156 заболевших, ежедневный прирост там увеличился к 14 июня с начала месяца до ста новых пациентов. При этом врачи республики ранее жаловались на переполненность больниц и просили открыть военно-полевые госпитали для лечения коронавирусных больных.

Какие именно публикации вменяют блогерам, в пресс-релизе СК не уточняется. Авторы аккаунтов утверждают, что речь идет об их постах про занижение статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса в республике. Дело возбудили после их выпуска на эту тему от 9 июня, набравшему в ютьюбе и инстаграме больше 50 тыс. просмотров, уточнил неназванный сотрудник блога «Черный куб» «Кавказскому узлу».

11 июня к ведущему блога «Черный куб» Мурату Токову пришли с обыском полицейские, которые после изъятия всех носителей у него дома отвезли его в Центр «Э». На следующий день ему сообщили о возбуждении дела, а по делу также был допрошен и главный редактор блога Владимир Биджиев, входивший в республиканский Совет по правам человека. В каком процессуальном статусе они находятся, авторы блога не уточнили.

В видео от 9 июня они приводили слова главы инфекционного отделения ЦРБ Карачаевска о разнице в статистике по ее району в несколько раз; схожее расхождение есть и в остальных районах, допускали они. «В самую пору объявить ЧС и призвать на помощь государство по сценарию Дагестана. Мы уже не хотим требовать у [губернатора Рашида] Темрезова что-либо. Он просто должен уйти», — заканчивали вызвавший разногласия ролик авторы «Черного куба». Сотрудники блога в разговоре с «Кавказским узлом» связали дело именно с критикой властей республики.

Источник: Новая газета



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