Мнение: Почему не приехал Путин?

14.06.2020, 20:30, Разное

Патриарх Кирилл освятил «главный храм Вооруженных сил России» в Подмосковье. Тот самый храм, со стен которого отскоблили мозаичные лики Сталина и Путина.

В сегодняшней церемонии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов, ректор МГУ Виктор Садовничий…. От Кремля приехал помощник президента Владимир Мединский. Сам президент сегодня почему-то не приехал.

Хотя два года назад, на церемонии освящения закладного камня храма Путин был.

Что произошло? Может, Путин решил равноудалиться от всех религий?

Только не надо наговаривать на Путина, что он самоизолировался, потому что остерегается коронавируса. Два дня назад президент был на Поклонной горе даже без маски.

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда