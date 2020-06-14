Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой

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14.06.2020, 20:30, Новости дня

Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний посетил квартиру актера Михаила Ефремова, чтобы проверить соблюдение артистом условий домашнего ареста.

Телеканал Рен ТВ опубликовал запись посещения квартиры Ефремова представителем ведомства. 

По информации телеканала, правоохранитель проверил соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста.

Также к актеру пришел его адвокат Эльман Пашаев, передает «360».

Ефремов находится под домашним арестом по решению суда, ему запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель Lada умер в больнице. 

Спустя четверо суток после резонансного ДТП, актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что семья Захарова не идет на контакт.



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