Мнение: О трёх просчётах «ковидиотов»

14.06.2020, 20:25, Разное

Неологизм получился сочным. Явный претендент на слово года. И, да, под «ковидиотами» следует понимать всё же тех, кто упрямо отрицают опасность и риск новой коронавирусной пандемии, а также мер борьбы с ней.

В сущности, понятно, что за таким упорным отрицанием скрывается обычный страх смерти. Отсюда и повышенная эмоциональность, и навязчивое использование некротических метафор, типа убитой экономики, и зашкаливающая агрессия. Страх, даже вытесненный на периферию, остаётся страхом. И под его влиянием «ковидиоты» совершают практически детские ошибки.

Самая первая из них – вот эта: «CoVID-19 не страшнее гриппа». В доказательство приводятся отсутствие трупов на улицах и непрерывных похоронных процессий, а также сравнение с довольно левыми показателями – такими, как смертность от рака или число гибнущих в ДТП.

На самом деле новый #коронавирус намного опаснее гриппа. У него выше летальность, у него до сих пор не до конца понятен патогенез, от него всё ещё нет эффективной терапии, а течение болезни по-прежнему ставит в тупик даже самых опытных врачей. Сам вирус имеет репродуктивное число R0 в 3-4 раза выше гриппа, умеет обманывать иммунитет и поражает не только дыхательную систему. В результате в местах его вспышек наблюдается сверхсмертность населения – многократное превышение многолетнего среднего уровня.

Вторым заблуждением можно считать миф о бесполезности или даже вредности ограничительных мер и защитных средств. Мол, маски не защищают от заражения, а карантины лишь оттягивают неизбежное…

На самом деле печальный и поучительный пример Швеции в сравнении со странами-соседками даёт внятный ответ на вопрос о бесполезности карантина. В то время, как Норвегия и Финляндия – страны с похожими климатическими, демографическими, социальными и т.п. условиями – довольно быстро обуздали инфекцию, Швеция продолжает свой печальный счёт.

И летальность, и смертность у шведов, к сожалению, тоже в разы выше, чем у финнов и норвежцев. Хотя, да, гор трупов на улицах Стокгольма нет и похоронные бюро справляются. Но это больше потому, что SARS-CoV-2 всё же не Эбо́ла и не чума. К счастью для человечества, включая и «ковидиотов».

Что касается масок, то они всё же способны замедлить распространение CoVID-19 на 40%. Об этом свидетельствует, например, опыт города Йена в федеральной земле Тюрингия: он одним из первых сделал ношение масок обязательным. Через 20 дней число новых случаев в городе сократилось на 25%, а затем упало почти до нуля. При этом большинство других поселений в Тюрингии и других землях Германии ввели маски на несколько дней или недель позже, и там инфекция продолжала распространяться. Всего учёные собрали данные из 401 региона Германии и пришли к выводу: имеется «достоверное и убедительное статистическое подтверждение, что ношение масок в общественных местах сильно уменьшает число заражений».

Наконец, третье – про экономику. Тут можно сказать сразу: её #коронавирус не убивает и не разрушает. Да, карантинные меры сокращают активность как предприятий, так и потребителей. Но не сильно и не надолго. Многие производства вообще не останавливаются, некоторые даже получают стимулы к росту выпуска.

Вообще, о смерти здесь говорить не приходится. Основные фонды предприятий не разрушаются, их работники не гибнут массово, да и потребители тоже в небытие не исчезают. Как максимум, активность в некоторых отраслях замирает – на время, а конечный спрос всего лишь откладывается. В итоге, по мере снятия ограничений всё быстро восстанавливается. Например, в Китае промышленный рост возобновился уже в апреле. С другой стороны, и отсутствие карантинов не сохраняет экономическую активность, так как люди всё равно пересматривают потребительские предпочтения в условиях эпидемий. Да и влияние глобализации сбрасывать со счёта не верно: из-за неё, например, те же шведы столкнулись с ростом безработицы до рекордных значений и падением выпуска во многих отраслях.

Альтернативой ограничениям можно считать бесконтрольный рост заболеваемости CoVID-19 до уровня 50-60% населения, когда уже начинает сказываться коллективный иммунитет. Но на пути к нему такой стране, как Россия, придётся пережить до 100 млн заболевших, 20% из которых окажутся на больничной койке надолго, и 3-5 млн умерших менее, чем за год. И вот такой сценарий – ещё больший кошмар для экономики, чем самый жёсткий #карантин.

Наконец, что реально губит экономику в такой период – это невнятная, неграмотная или вовсе отсутствующая экономическая политика государства. Неслучайно на поддержку хозяйствующих субъектов и конечных потребителей власти развитых стран уже тратят астрономические суммы и планируют потратить ещё больше. Скорее всего, это сделает экономический спад меньше, а восстановительный период – короче. Тогда как скупцы будут ещё долго терпеть боль стагнации, а также низких доходов.

Вроде бы, всё это – простые вещи. Но почему некоторые так упорно отказываются их понимать? В чём их профит?