 

Ростуризм уточнил правила заселения в гостиницы неженатых пар

14.06.2020, 20:16, Новости дня

Приехавшие на отдых туристы не обязаны предъявлять при заселении в гостиницу свидетельство о браке, заявили в Ростуризме.

«У людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», – приводит РИА «Новости» сообщение Ростуризма.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на ведомство сообщила, что с июня этого года руководство гостиниц не имеет право заселять незарегистрированные в ЗАГСе пары в один номер.

С июня в России действуют рекомендации Роспотребнадзора для возобновления работы гостиниц. В них сказано, что отели должны размещать гостей «преимущественно одноместно или семейно». Ведомство также рекомендовало отелям организовать питание гостей в номерах или по меню.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Московская биржа открылась ростом

29.04 / Куранты Астраханского кремля остановились из-за самоизоляции часовщика

12.06 / Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории “Ливерпуля”

04.06 / Столичные врачи рекомендуют продолжить лечение пострадавшего в ДТП мальчика во Владимире

23.05 / Иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области – Баканов

26.05 / Освобожденные в Бенине российские моряки вылетели в Россию

29.04 / Эпигенетические изменения в ДНК вызывает употребление кофе

16.05 / Узбекистан возобновляет внутренние рейсы, но пассажиров не допустят без негативного теста на COVID-19

10.06 / Зеленский предрек россиянам чувство «стыда» из-за ситуации с Крымом

27.04 / Во Франции зафиксирован исторический рост безработицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска