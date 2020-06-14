 

Игрок “Локомотива” Рыбчинский: к сезону готовы процентов на 85

14.06.2020, 20:10, Новости дня

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский после победы над "Тамбовом" (1:0) высказался о готовности команды к возобновлению сезона, а также рассказал о тренировках под руководством Марко Николича.

В воскресенье, 7 июня, железнодорожники в рамках товарищеского матча сыграли вничью с "Динамо" (1:1). 14 июня "красно-зеленые" минимально переиграли "Тамбов", автором единственного гола стал Рыбчинский.

"Мое состояние и состояние команды? Чувствую себя хорошо. В игре против "Динамо" было тяжеловато, но сейчас мы уже прошли сборы, набрали кондиции. Против "Тамбова" игралось получше, – приводит слова Рыбчинского пресс-служба "Локомотива". – На сколько готовы к сезону? Думаю, процентов 85. Можно прибавлять еще. Подходим к сезону с боевым настроем. Надеюсь, к "Оренбургу" будем готовы на 100%".

Матч с "Тамбовом" стал для железнодорожников первым под руководством серба Марко Николича, сменившего в стане московской команды 73-летнего Юрия Семина, с которым руководство "красно-зеленых" решило не продлевать контракт.

"Впечатления от тренировок Николича? Позитивные и приятные. Стараемся больше контролировать игру, работать с мячом, менять направление атак, чтобы сопернику было сложнее. Играть в атакующий футбол всегда приятно", – подытожил Дмитрий.

Напомним, "Локомотив" в последнем перед перерывом туре на выезде обыграли "Ростов" (3:1) и с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата РФ "красно-зеленым" предстоит принять "Оренбург".



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