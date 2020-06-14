Не так, как обычно: Россия отметила один из главных праздников

14.06.2020, 20:10, Новости дня

12 июня мы отметили государственный праздник — День России. В этот день 30 лет назад Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

В Парке Победы на Поклонной горе президент Владимир Путин вручил пяти россиянам золотые медали "Герой Труда Российской Федерации". Причем награды Путин вручал лично, что само по себе — важный символ возвращения к нормальной жизни после пика коронавируса. Ведь за три месяца пандемии все уже как-то и привыкли, что практически официальные мероприятия, встречи, совещания проходят в режиме видеоконференции.

Впрочем, традиционных массовых гуляний по случаю Дня РФ в этом году не было. Коронавирус окончательно не отступил, и рисковать жизнью опрометчиво.

"Мы вместе! Мы — Россия!" — эти главные слова праздника 12 июня появляются даже в небе. Пилотажная группа "Первый полет" на легких самолетах "Як" взмывает над Москвой. А на земле хор большой страны исполняет гимн.

Флаг развевается над древними Кижами и в селе Париж Селябинской области, на маяке на мысе Анива и сопке Святого Михаила, опускается даже на дно Японского моря. А на острове Итуруп триколор растягивается прямо на одном из действующих вулканов.

На Поклонной горе российский флаг взмывает в небо, и хор Глинки "Славься" символично сменяет Государственный гимн Российской Федерации. Мгновения, которые заставляют замереть не только немногочисленных участников церемонии, но и всю огромную страну.

"Мы все — вместе, мы — единый многонациональный народ. Символом нашей сплоченности, суверенитета и независимости является государственный флаг России. Он олицетворяет наши победы, готовность преодолевать все трудности, нашу устремленность в будущее", — сообщил президент.

Во Владивостоке приказ поднять флаг над ракетным крейсером "Варяг" отдает командующий Тихоокеанским флотом.

А это Северодвинск. Новейшая атомная подлодка "Князь Владимир" торжественно включена в состав Военно-морского флота России. Уникальная по скорости, маневренности, малозаметности и военной мощи субмарина — подобной нет ни у одной страны мира.

"Россия всегда великой морской державой. Всего несколько стран могут позволить себе иметь флот и подводные крейсеры", — отметил Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ России.

Триколор гордо реет на палубе "Князя Владимира". Так же торжественно он проплывает и в небе над Дублином, раскидывается на огромной набережной . Тель-Авива. Весь мир — вместе с Россией. Даже самая высокая башня — Бурдж-Халифа — засияла цветами праздника.

В РФ здания памятников архитектуры высвечены благодарностью героям нашего времени — врачам, курьерам, водителям.

А стены Московского Кремля впервые в истории – трехцветные. впрочем, в этом году 12 июня все не так, как обычно. Впервые церемония награждения Звездами Героев Труда проходит в день России. И впервые — на Поклонной горе. Но ведь именно здесь мы всегда и вспоминаем героев Отечества — людей имена которых и есть гордость страны.

Чествование просто немыслимо без слов о тех, на ком сегодня держится страна.

"Такие щедрые, трудолюбивые, открытые люди — это настоящая опора и гордость России. И в пору испытаний мы понимаем это особенно остро, когда жизнь все расставляет по своим местам, четко разделяя и истинные ценности и дутые, мнимые величины. Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое. Все мы по-новому почувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах — врачей, медицинских сестер, работников больниц, поликлиник, службы скорой помощи, мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Конечно, очень многие из них достойны самых высоких наград", — сказал Владимир Путин.

Героя Труда Леонида Рошаля Владимир Путин обнимает. Доктор — в маске и перчатках — отвечает "коронавирусным" рукопожатием.

"Я понимаю, что в сегодняшних экономических ситуациях сделать здравоохранение РФ одним из лучших в мире сложно. Но нужно. И залогом этого являются те разделы Конституции, которые сегодня изменены Национальной медицинской палатой и ОНФ. Мы должны сделать так, чтобы в каждом уголке России, где бы человек ни жил, он должен получить качественную и доступную медицинскую помощь", — уверен Леонид Рошаль, Герой труда, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Доктор Рошаль всегда там, где помощь нужна детям. Путь, которому не изменил с тех пор, как в пятом классе в сочинении написал: "Хочу резать людям аппендициты", и до создания Института неотложной детской хирургии и травматологии.

Гордость легендарной Магнитки Александр Моторин. Металлург потомственный — 40 лет он трудится на комбинате. Стальное сердце страны — в этих цехах ковалась история, ведь это сталь Магнитки победила сталь Рура.

"Каждый третий снаряд, броня каждого второго танка в годы войны были сделаны из магнитогорской стали. Магнитогорск был, есть и остается сердцем России. Будьте уверены, что металлурги Магнитогорска, РФ сделают все для процветания нашей великой Родины", — отметил Мторин.

Юрию Соломину через неделю исполнится 85. А в трудовой книжке одна лишь запись — "Государственный Малый театр".Благородный и бескомпромиссный. Рыцарь искусства. Уже поколения зрителей покоряет его трактирщик из "Обыкновенного чуда".

Еще один Герой труда — Дмитрий Миндиашвили — на церемонии в Москве присутствовать не смог. Гений вольной борьбы. Основатель красноярской борцовской школы. Его воспитанники десятилетиями — короли ковра.

Высокого полета человек Герой труда Леонид Белых. На Улан-Удэнский авиационный полвека назад его привел отец, и с тех пор гордость завода — легендарные "восьмерки" — вертолеты Ми-8 — разлетелись по всему миру.

"У вас шикарный завод, замечательный. То, что мы его сохранили, — это чудо на самом деле", — считает президент.

За традиционным бокалом шампанского президент обсуждал и развитие Магнитки. "Магнитка развивается успешно". "Акционеры молодцы. В последние годы это очень приличные средства, хорошие деньги в большом объеме вкладывают в экологию, на обновление производства. Молодцы, не жадничают. Это хорошо. Количество выбросов сократилось в разы просто. И для людей это очень важно", — подчеркнул Путин.

С Леонидом Рошалем было о чем поговорить вдали от камер. Юрию Соломину президент желает успешного театрального сезона: "Всем вашим коллегам передайте самые лучшие пожелания и низкий поклон. Надеюсь, что сезон у вас будет хороший, несмотря на все сложности".

Сложности россиянам не помешали, хоть и в необычном формате, но отметить День России.

"У нас общие исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику, к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделает и поддерживает абсолютное большинство наших граждан", — сообщил Путин.

Граждане в отсутствии возможности быть на площадях по старой доброй традиции остались в родных дворах. А если нужно вообще подчеркивать масштаб праздника, то гигантская надпись "Россия" на Саяно-Шушенской ГЭС справилась с задачей. Эти 570 метров в длину и 52 в высоту, возможно, было бы видно даже из космоса, но на МКС 12 июня был объявлен выходной.

Как оказывается просто говорить о любви к Родине, если искренне, как дети.

Текст:

"Вести недели"