Политика: Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

14.06.2020, 20:08, Новости дня

Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа, Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом «батьки» на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель.

Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – Белгазпромбанка – дают признательные показания, в том числе в отношении недавнего председателя компании, а ныне – кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом в воскресенье заявила Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко.

По словам Эйсмонт, дела были возбуждены «по серьезным статьям»: о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, неуплате налогов. Напомним, что в минувший четверг в головном офисе «Белгазпромбанка» прошли обыски. «Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото», – перечислила пресс-секретарь президента Белоруссии.

Тогда же, в четверг гостелеканал «Беларусь 1» со ссылкой на республиканский комитет госконтроля сообщил: возбуждены «сразу два уголовных дела», фигурантами которого являются «бывшие и нынешние работники крупных компаний – например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче». По его данным, «речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы».

Газпромбанк и Газпром (которые являются акционерами Белгазпромбанка с долями по 49,8%) выразили максимально возможный протест. Они объявили о незаконном назначении и.о. председателя правления своей белорусской «дочки». В заявлении российской корпорации говорится: белорусские власти грубо нарушили не только собственное законодательство, но и Астанинский договор о Евразийском экономическом союзе, «и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков».

«Думаю, дело не в Газпроме, а в Бабарико – кандидате, которого достаточно широко поддерживают граждане, – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Франц Клинцевич. – Не исключаю, что озабоченность Лукашенко связана с опасениями по поводу результатов голосования. Зная линию поведения Александра Лукашенко, можно предположить, что он таким образом страхуется от рисков. Но некоторые действия были, грубо говоря, совершены «по беспределу».

Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк в течение без малого 20 лет (с лета 2000 по май 2020 года) заявил, что действия властей республики «носят заказной политический характер». Первоначально в комитете госконтроля республики сообщили: Бабарико в этом деле «процессуального статуса не имеет». Но, судя по заявлению Эйсмонт о том, что фигуранты дают показания против бывшего шефа, «статус» у перспективного кандидата в президенты и может появиться – за пять месяцев до выборов. Голосование, напомним, намечено на октябрь.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко был неприятно удивлен внезапным выходом белорусов из политической спячки и активной предвыборной борьбой конкурентов, не известных доселе широкой публике. Проблема в том, что в республике давно не проводятся соцопросы о доверии к политикам. Если доверять такой ненадежной выборке как голосования на сайтах, то популярность президента Лукашенко колеблется в промежутке от 2-3 до 15%. Судя по разного рода «пиратским» опросам общественного мнения, Бабарико лидирует. Оппозиционные белорусские сайты утверждают, что у экс-главы Белгазпромбанка шансы собрать 50-60% голосов. Таким образом, экс-банкиру прочат победу в первом туре. Возбуждая дела, власти «хотят довести рейтинг Бабарико до 80%? Уже немного осталось», – цитировал портал «Солидарность» мнение пользователей соцсетей.

Даже если цифры рейтингов – спорные, есть очевидные факты. Собрать подписи в поддержку Бабарико вызвались почти 10 тысяч волонтеров, которым довольно быстро удалось собрать около 400 тысяч «автографов», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. «Президента смущает популярность Бабарико»… Он связал его успех с Белгазпромбанком, и таким образом родилась «теория заговора банкиров», которые якобы намерены захватить власть в стране», – констатировал эксперт.

«Очевидно, что реакцию властей следует считать проявлением предвыборной озабоченности, – заметил сенатор Клинцевич. – Но с точки зрения «буквы закона», белорусские власти предъявляет претензии к руководству крупных российских корпораций», – заметил Клинцевич. По мнению сенатора, Москва заинтересована в том, чтобы Лукашенко оставался во главе Белоруссии, ведь, несмотря на все сложности в российско-белорусских взаимоотношениях, нынешний руководитель – давний, и «понятный» партнер. «Решать предстоит гражданам Белоруссии на выборах», – подчеркнул сенатор, но добавил, что приход нового человека внесет элемент неизвестности.

Пока Лукашенко добился лишь того, что внес напряжение в отношения с Газпромом. В российском холдинге заявили, что акционеры Белгазпромбанка будут добиваться защиты своих прав доступными правовыми средствами, а также примут все возможные меры для охраны интересов клиентов.

«Происходящее с банком – это рейдерский захват в стиле 90-х, констатировал Болкунец. – Нечто похожее мы уже видели в Киеве, когда был захвачен Сбербанк. Потому Газпром ожидаемо заявил, что не признает назначенное Минском руководство банка. Но этого мало, нужна официальная реакция Москвы».

Эксперт, впрочем, не считает атаку на «дочку» российской газовой корпорации проявлением безрассудства Лукашенко. По мнению Болкунца, помимо главной, внутриполитической цели, белорусский президент решил жестко поторговаться с Москвой.

В тот же день, когда прошли обыски в минском офисе Белгазпромбанка, «батька» в своей обычной манере прошелся по поводу углеводородной зависимости Белоруссии. От назначенного недавно нового правительства Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России. Однако с другой стороны, белорусский лидер совсем недавно заявлял, что в ситуации с пандемией цена на поставляемый в республику природный газ (по большей части – это именно российский газ) должна быть более гибкой.

«Лукашенко постарается получить выкуп за захваченный банк: либо финансовый, либо политический», – прогнозирует Болкунец. Эксперт напомнил, что 19 июня глава МИД РФ Сергей Лавров должен прибыть в Минск, где ожидается подписание соглашения о взаимном признании виз, выданных третьим странам. «Думаю, Лавров не стал бы ехать в Минск ради подписания одной бумажки. Скорее всего состоится двухстороння встреча с Лукашенко, где президент постарается договориться о переговорах с Путиным 24 июня в Москве. Если переговоры состоятся – государственные медиа интерпретируют их как поддержку Лукашенко со стороны Кремля», – прогнозирует политолог.

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