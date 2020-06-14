Мнение: Бюджет России, цена на нефть в 2020 году и улучшение прогноза по экономике

14.06.2020, 20:05, Разное

1. На Руксперте обновлена статья со статистикой по бюджету России. Как можно видеть по заглавной диаграмме, доля нефти и газа в федеральном бюджете 2019 года ещё довольно велика – почти 40%. Это, однако, существенно меньше, чем было в 1999 году (82%) или 2011 году (46%). Пожалуй, уже можно говорить, что российский бюджет слез с «нефтяной иглы»:

https://ruxpert.ru/Статистика:Бюджет_России

https://ruxpert.ru/Нефтяная_игла

Подчеркну, что речь до сих пор шла об одном только федеральном бюджете. Что касается консолидированного бюджета (федеральный бюджет плюс бюджеты регионов), то там доля нефтегазовых доходов составляет всего лишь 20%:

2. В начале июня цена на российскую нефть смогла достичь отметки, прописанной в федеральном бюджете на 2020 год — 42,4 доллара за баррель:

https://www.rbc.ru/economics/08/06/2020/5ede6a7c9a79472ed4a59dfc

Цена Urals выросла до $42,55 за баррель, превысив уровень отсечения в бюджете, разделяющий расходование и накопление резервов. В апреле средняя стоимость российской нефти составила $18,22, в мае — $31,03 за баррель.

Таким образом, стоимость российской нефти превысила заложенную в бюджете цену отсечения $42,4 за баррель.

В рамках бюджетного правила, если стоимость нефти на рынке поднимается выше установленной цены отсечения, сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В противном случае, если цена на нефть опускается ниже указанной отметки, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ, для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке.

Сейчас, когда я пишу этот пост, цена российской нефти несколько ниже, около 39 долларов.

По последнему прогнозу Всемирного банка, в 2020 году средняя стоимость нефти составит 32 доллара за баррель (причём худший период снижения, видимо, уже позади), а в 2021 году – 38 долларов за баррель:

https://lenta.ru/news/2020/06/08/price/

Если эти прогнозы оправдаются, то особых проблем с наполнением бюджета у нас возникнуть не должно.

3. Ещё один прогноз Всемирного банка. Если в этом году экономика России, как и большинство экономик мира, заметно просядет, то в 2021 году нас ожидает значительный рост:

https://lenta.ru/news/2020/06/08/low/

Всемирный банк предсказал будущее российской экономики. В докладе, посвященном перспективам глобального развития и опубликованном на сайте организации, говорится о снижении ВВП России на шесть процентов в 2020 году.

В 2021 году, по оценке Всемирного банка, экономика России вырастет на 2,7 процента. Оба прогноза сильно отличаются от январской версии. Тогда финансисты предсказывали рост по итогам нынешнего года на 1,9 процента и по итогам следующего на 1,8.

Экономика США тем временем может упасть на 7,2%, то есть глубже, чем экономика России:

https://www.youtube.com/watch?v=ST_6V_OKUzA