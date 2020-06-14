Алкоголик-миллионер: обнародован месячный доход Ефремова

14.06.2020, 19:54, Разное

Бравада мертвецки пьяного Михаила Ефремова сразу после смертельного ДТП запомнилась многим россиянам. Тогда актер был под действием наркотиков и алкоголя, однако первое, что пришло ему в голову после сообщения о пострадавшем, это заявление о собственном всесилии.

Артист сообщил, что у него очень много денег, и он спокойно вылечит жертву ДТП. Как известно, Сергей Захаров скончался в больнице. А журналисты решили подсчитать, сколько же зарабатывал виновник трагедии.

Одним из основных источников дохода Михаила Ефремова были его моноспектакли. За каждое выступление он получал 1-1,5 млн рублей. Кроме того, популярного артиста регулярно приглашали участвовать в корпоративах. Гонорары за “заказники” редко афишируются, но можно предположить, что они соизмеримы стоимости моноспектакля.

Также Михаил Ефремов был задействован в ряде спектаклей в театре “Современник”. Там он мог получать до 11 млн рублей в год. Антрепризы приносили знаменитости по 300-500 тыс. рублей за выход.

По информации “Комсомольской правды”, Михаил Ефремов порядка трех раз в год участвовал в съемках фильмов. При этом один его съемочный день стоил около 140 тыс. рублей.

Таким образом, по подсчетам журналистов, Михаил Ефремов зарабатывал не менее 3 млн рублей в месяц.

При этом на содержании Михаила Ефремова находились немало людей – его жена Софья Кругликова, трое их общих детей, а также бывшая супруга Ксения Качалина и их дочь Анна-Мария.