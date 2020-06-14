“Угрожал, что украдет сына”: Айза Анохина делит имущество с мужем

14.06.2020, 19:54, Разное

Айза Анохина никогда не скрывала подробности из личной жизни и делилась своими переживаниями

с многочисленными пользователями Интернета. Стоит отметить, что певица рассказывала не только о радостных моментах, но и посвящала публику в семейные проблемы Анохиных.

На этот раз главной темой для обсуждения стал развод телеведущей и ее второго мужа Дмитрия. Девушка не скрывает, что расставание дается нелегко и даже болезненно. По словам Айзы, супруг не намерен решать этот вопрос мирно и постоянно игнорирует ее.

“Мой самый большой страх, что Дима заберет у меня Элвиса. Когда мы с ним ругались, он угрожал мне. Говорил, что украдет сына. Я готова отдать ему все и даже свои почки”, – заявила телеведущая в прямом эфире.

Ходят слухи, что Дмитрий планирует оставить бывшую жену у разбитого корыта и забрать салон красоты Айзы, который оформлен на обоих супругов. Ведущая предложила мужчине выкупить свою долю в бизнесе, но получила категорический отказ и угрозы в адрес сына.

Айза уверена, что их брак распался только потому, что они слишком разные люди и их взгляды на жизнь совершенно не совпадают. На этой почве супруги часто ссорились и выяснили отношения.

Сейчас Дмитрий живет на Бали и приезжает в Москву исключительно ради встреч с трехлетним сыном. Сама же Айза подчеркнула, что не намерена препятствовать общению мужа с Элвисом. Мальчик еще не понимает, что мама и папа разводятся, так как изначально видел родителей вместе очень редко.