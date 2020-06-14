Белый дом: экономика США находится на стадии восстановления

14.06.2020, 19:52, Новости дня

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в воскресенье, что американская экономика «находится на стадии восстановления» после деструктивного воздействия пандемии коронавируса, которая привела к закрытию тысяч предприятий. Тем не менее, эксперты утверждают, что высокий уровень безработицы сохранится в ближайшие месяцы.

«Думаю, что мы возвращаемся к прежнему состоянию. 2021-й будет очень устойчивым годом», – заявил Кадлоу CNN.

Он дал понять, что выплата пособий по безработице в размере 600 долларов в неделю, которую получали от федерального правительства более 40 миллионов человек в дополнение к выплатам по безработице от штатов, вероятно, прекратится в конце июля, как планировалось.

«Мы платим людям, чтобы они не работали, – сказал он. – [В некоторых случаях] это лучше, чем их зарплата».

По его словам, такая поддержка безработных, возможно, имела смысл на ранних стадиях закрытия предприятий из-за коронавируса, но не теперь, когда экономика восстанавливается.

При этом, сказал он, администрация Трампа допускает «какой-то бонус для возвращения к работе», который будут получать уволенные, но он будет меньше еженедельной федеральной дополнительной компенсации по безработице, которая выплачивалась в течение двух с половиной месяцев. Некоторые законодатели предложили выплачивать возвращающимся к работе единовременную стипендию в размере 1200 долларов.

«Мы хотим, чтобы люди возвращались к работе, – сказал Кадлоу. – Думаю, люди хотят вернуться к работе. Мы не хотим этому мешать».

Он сказал, что выплаты по безработице от штатов останутся. Однако обычно они составляют меньше половины того, что получают работающие, и размер этих выплат значительно отличается от штата к штату.

Несмотря на то, что Кадлоу оптимистично оценивает состояние американской экономики, он заявил, что тот факт, что эпидемия коронавируса не прекращается и люди продолжают умирать, «вызывает озабоченность», поскольку может стать препятствием к экономическому восстановлению.

В США зарегистрировано более 2 миллионов случаев коронавируса, более 115 тысяч человек скончались. Ожидается, что еще десятки тысяч человек умрут в ближайшие месяцы.

«Люди должны соблюдать меры безопасности, поддерживать социальную дистанцию по меньшей мере в два метра от других людей и носить маски [в ключевых местах]», – заявил Кадлоу.

Официальный уровень безработицы в США составил в мае 13,3 процента, хотя официальные лица говорят, что с учетом погрешности исследования этот показатель должен составлять 16,4 процента.

Федеральная резервная система (центральный банк США) предсказала в среду, что уровень безработицы в США снизится до 9,3 процента к концу года и до 6,5 процента к концу 2021 года. По сравнению с ожиданиями некоторых экономистов это более радужный прогноз.

Глава ФРС Джером Пауэлл признал, что миллионы американцев по-прежнему испытывают трудности с трудоустройством.

«Безработица остается на исторически высоком уровне, – заявил он на пресс-конференции. – Ухудшение ситуации отразилось на американцах по-разному. Рост безработицы оказался особенно суровым для низкооплачиваемых работников, женщин, афроамериканцев и испаноязычных».

По итогам двухдневного политического совещания ФРС заявила: «Продолжающийся кризис в здравоохранении в ближайшей перспективе окажет серьезное влияние на экономическую активность, безработицу и инфляцию и представляет значительные риски для экономической ситуации в среднесрочной перспективе».