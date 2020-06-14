 

Мнение: Ценное мнение

14.06.2020, 19:50, Разное

Путин высказал свое крайне важное и никому не интересное мнение о событиях в США. «Президент [США Трамп] говорит «надо сделать так-то и так-то», а на местах губернаторы говорят «да пошел ты подальше», – поделился своими наблюдениями Путин.

Собственно, уровень понимания происходящего у российского президента вполне отражен в этой фразе. Что такое разделение властей, что такое компетенция уровней управления – для него зверь неведомый, высший пилотаж управления для Путина – это "вертикаль управления", где все решения принимаются исключительно наверху, а вниз спускаются руководящие указания. И – никакой инициативы и самостоятельности. На выходе в итоге рано или поздно получаем коллапс всей системы. Разумнее, конечно, было бы заняться российскими проблемами, которых Путин нагромоздил за свои 20 лет предостаточно. Но ему скучно заниматься рутиной, да и не понимает он, что с этим делать. А потому и лезет в международные дела, полагая себя компетентным в их решении. Правда, если ты ничего не можешь сделать внутри страны, то кто тебе сказал, что ты способен на что-то за ее пределами?

У распределенных систем управления свои противоречия, которыми сегодня активно пользуются те, кто поддерживает градус накала событий в Штатах. Но комментировать их с точки зрения совершенно иной логики бессмысленно и бесперспективно.

Источник: Эль Мюрид



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