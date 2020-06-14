Лауреаты Нобелевской премии написали открытое письмо в поддержку историка Дмитриева

14.06.2020, 19:45, Новости дня

Лауреаты Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл написали открытое письмо комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович. В нем они выразили свою поддержку российскому историку и главе карельского отделения правозащитного центра “Мемориал” Юрию Дмитриеву, которого обвиняют в изготовлении порнографии и насильственных действиях в отношении приемной дочери.

Текст обращения на русском языке опубликовала “Новая газета”.

Мюллер, Алексиевич и Литтелл пишут, что уголовное дело против Дмитриева – это попытка переписать историю России и СССР.

“Думается, что на выбор отвратительной уголовной статьи сильно повлиял укоренившийся в массовом сознании негативный стереотип: отец-одиночка – это потенциальный насильник. Судя по тому, что мы читали об этом деле, зиждется оно, как и первое, на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории. Российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении”, – пишут авторы письма.

В письме говорится, что историку грозит до 20 лет лишения свободы, это, по их мнению, “будет концом не только его исследовательской работы, но и жизни”. Авторы также призвали Миятович вступиться за Дмитриева на высшем уровне ЕС.

Ранее коллективные письма за Дмитриева уже подписывали более 150 российских деятелей культуры и более 400 иностранных ученых.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Изначально поводом для возбуждения дела стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил в компьютере. Сначала Дмитриеву ​предъявили обвинения в развратных действиях и фотосъемке лица, не достигшего 14-летнего возраста, потом к этому обвинению было добавлено дело о незаконном приобретении оружия: историк хранил дома часть обреза, найденного на месте раскопок.

По версии самого Дмитриева, у девочки, чьим приемным отцом он являлся, был недостаточный вес. Фотографии предназначались для органов опеки “для контроля ее физического состояния” и на случай, если бы потребовалось доказать, что он хорошо обращается с ребенком.

В феврале психиатрическая экспертиза признала, что историк и правозащитник психически здоров и не является педофилом, а эксперты не признали фотографии девочки порнографическими. В итоге Дмитриев получил срок лишь в два года и шесть месяцев ограничения свободы по статье о незаконном хранении оружия и был признан невиновным по статье о изготовлении детской порнографии.

Однако уже после оправдательного приговора, в июне 2018 года в отношении Дмитриева завели новое уголовное дело – уже по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Из-за того, что новое дело было возбуждено по тяжкой статье, Дмитриев уже больше года находится под арестом.