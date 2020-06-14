 

В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие

14.06.2020, 19:42, Новости дня

14 июня в провинции Бингель на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Об этом со ссылкой на информацию управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) проинформировало государственное агентство “Анадолу”.

Подземные толчки зафиксированы в 17.24. Эпицентр располагался в уезде Карлыова.

По словам губернатора провинции Кадира Экинджи, “в результате землетрясения повреждена наблюдательная вышка, ранены три сотрудника службы безопасности объекта”.

В министерстве окружающей среды и градостроительства Турции отметили, что в район землетрясения направлены спасатели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Доля инфицированных коронавирусом москвичей без симптомов выросла до 60%

15.05 / Ремейк фильма «Лицо со шрамом» решили снять в Голливуде

15.05 / Музей “Кижи” проведет уникальную онлайн-экскурсию по острову

17.04 / Совфед одобрил закон об упрощении получения российского гражданства

17.04 / Экономика: Льготная ипотека сэкономит на жилье миллионы

18.04 / Мусульманское духовенство призвало извиниться авторов фильма «Зулейха открывает глаза»

23.04 / Туристы из Украины и еще четырех стран почти месяц жили в пещере в Индии из-за карантина

30.04 / Григорий Суркис: Футбол – игра командная. Мы должны с достоинством принять новый вызов и помнить, что выиграть этот поединок можем только вместе

27.05 / Россияне оценили качество дистанционного образования

10.04 / ЦБ расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска