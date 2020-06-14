 

Разумков о своем возможном увольнении с должности спикера Рады: Приму с большим уважением

14.06.2020, 19:42, Новости дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков с уважением примет возможное решение о своем увольнении с должности. Об этом он заявил “Буквам” в интервью, опубликованном 12 июня.

“Уволить председателя Верховной Рады может только Верховная Рада – это предусмотрено четко в Конституции. Как и основания для увольнения. Если ВР примет такое решение, я приму его с большим уважением”, – сказал Разумков.

Спикер не подтвердил слухи о том, что он готовит собственный политический проект.

На вопрос журналистки, “давили” ли на него из Офиса президента для принятия того или иного закона, Разумков ответил отрицательно.

“Нет, но дискуссии были. Относительно некоторых законопроектов хотелось сделать это быстрее, но вы видели, что мы работали максимально быстро. Насколько это было возможно, насколько это предусмотрено регламентом и насколько это нужно государству Украина. Иногда я бы тоже хотел быстрее принять закон, но через регламент я переступать не буду”, – объяснил спикер.

Разумкова избрали спикером Верховной Рады ІХ созыва на заседании 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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