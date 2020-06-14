 

Личное: Личное счастье Юли Высоцкой

14.06.2020, 19:34, Разное

Юлю Высоцкую принято считать хорошей женщиной. Сама — из Ростова, трудолюбивая. Вместо того, чтобы чего-то добиться самой, она снялась в фильме Глянец, угодив режиссёру Андрону.

Андрон Кончаловский — малый не промах. Любил женщин, взял Юлю, а потом и взял замуж. Красивая картиночка получилась — маститый режиссёр и молодая жена с мастопатией от родов. Всё, как любят курочки в соцсетях, ага.


Усталь. Жену не трогаю. Фото: Соцсети

На изоляции Юлю накрыло счастье. Муж перестал её трогать, потому что ему 90.

Вот и настало счастье, которого ждут все молодые жёны — старый козёл перестал приставать!

«Я давно столько не отдыхала. Я пытаюсь не думать о том, что печально. Получаю удовольствие от момента. Муж от меня ничего не требует».

Не знаю, как вы, но я искренне рада за Юлю. 46 лет ей, и вот наступил момент, когда можно расслабиться, а тебе не присунут внезапно.

Теперь Андрон не уйдёт за молоденькой музой. И самой Юле не нужно ублажать старика.

Не этого ли момента ждут все молодые жёны старых козлов? Большинство, конечно, сливают раньше, а вот Юля Высоцкая дождалась!

Правда, сама уже в некондиции — 46 лет и климакс наверное. Жизнь прожита не зря, да Юль?

Расскажите как прекрасны браки с разницей в возрасте, я с удовольствием вас послушаю.

Источник: Лена Миро



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