СК начал проверку по факту столкновения самолетов в Пулково

14.06.2020, 19:30, Новости дня

Следственный комитет инициировал проверку после столкновения двух пассажирских самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

«В ходе проверки следствием будут устанавливаться обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается на сайте ведомства.

В воскресенье в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге по касательной столкнулись два самолета. Рейсы должны были вылететь в Иркутск и Калининград. В результате никто не пострадал, пассажиров пришлось отправить на других лайнерах. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Один из пассажиров рассказал подробности столкновения самолетов в Пулково.