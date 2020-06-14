Мнение: BLM по-русски

14.06.2020, 19:25, Разное

BLM – это сейчас самая знаменитая в мире аббревиатура, означает Black Lives Matter, или «черные жизни имеют значение», главный лозунг антирасистских выступлений. Такие выступления сейчас сотрясают не только Америку (где, казалось бы, сам бог велел), но и европейские страны, и даже, пишут, Австралию. Весь, в общем, «цивилизованный Запад» охвачен BLM – и только в России тишина, причем до такой степени, что саму аббревиатуру БЛМ вам никто не расшифрует. В лучшем случае скажут, что это, наверно, такая марка сигарет.

Однако в России «зато» есть свое бурление, правда, лишь в соцсетях: здесь все который день обсуждают актера Михаила Ефремова и произошедшую по его вине аварию, в которой погиб человек. При столкновениях в виртуале должны жечь, очевидно, онлайн-магазины – но пока этого не происходит, хотя накал высок, и проклятия сыплются градом. Все равно многие, уверен, недоумевают: какая может быть связь между М.Ефремовым и BLM – ведь Ефремов же белый?! Терпение, не всё сразу.

Вообще со стороны непонятно, что обсуждать в аварии, если обстоятельства кристально ясны: все произошло в центре Москвы, пресса появилась почти тут же, всё вплоть до момента столкновения заснято на камеры и выложено в общий доступ, в том, что именно Ефремов был за рулем и что он был мертвецки пьян, а заодно и «под веществами» – никто не сомневается. Ну и об чем спор?

Тем не менее в публике сильна уверенность, что артиста «отмажут»; собственно, из-за этого уже ЗАРАНЕЕ бурлит возмущение, в которое вовлекаются даже вполне до этого аполитичные юзеры. Бурлит – хотя, собственно, еще не было ни одного заявления со стороны властей или правоохранительных органов о даже возможности (!) «проявить к артисту снисхождение», да и сам Ефремов заявил, что снисхождения не будет и что он о нем не просит. Однако накал не спадает – то есть люди не верят. Почему?

И второй, не менее интересный вопрос: а почему такое единодушие? Ефремов же – реально популярный актер; почему же именно «в массах», насколько можно судить, публика однозначно требует «наказания по закону», то есть – реальной отсидки? Неужели не жалко лицедея, который, к тому же, всегда играл «своих в доску», «людей из народа»?

Первый ответ: люди чтут закон и хотят справедливости. Однако он, очевидно, слишком прекраснодушен и оторван от реальности. Какой закон? Какая справедливость? Где – в России?!!

И сразу сыплются многих аналогичных аварий с человеческими жертвами, в которых, однако, виновники благополучно уходили ВООБЩЕ от какого-либо наказания. На днях издание «Росбалт» представило такую подборку (я ее приводил в одном из постов). Там реально впечатляющий перечень: сын министра обороны, сбивший старушку насмерть прямо на «зебре»; вице-президент Лукойла, почти так же, как Ефремов, протаранивший машину с двумя женщинами на «встречке» (обе погибли); печально знаменитая иркутянка Шавенкова, дочка высокопоставленной областной чиновницы, впечатавшая в стену также двух женщин (одна умерла на месте, другая стала инвалидом); родственница министра здравоохранения Зурабова, сбившая на пешеходном переходе беременную насмерть… – список большой, все случаи объединяет одно: виновники аварий полностью ушли от наказания, всех так или иначе «отмазали».

Правда, изучение «списка Росбалта» вызывает и некоторое недоумение: в нем перечисляются исключительно случаи «отмазывания» виновников аварий из числа высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров и супер-богатеев (или членов их семей). Но тогда при чем тут М.Ефремов, который явно не относится ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим?

По всей видимости, на это и расчет редакции – противопоставить ИХ (представителей власти и олигархов) и НАС (простых людей во главе с простым «народным артистом Ефремовым»). И вызвать тем самым вроде бы закономерный вопрос: если ИМ можно (не отвечать за жертвы на дорогах) – то почему НАМ (в частности, «народному артисту») нельзя?! Где справедливость? Шавенкова убила и покалечила двоих – ни дня не сидела; а Ефремова тогда за что? Чиновникам – всё, а народу – закон?!

Тут, правда, в дело вмешиваются зануды – и спрашивают, почему в «списке Росбалта» (и во многих подобных списках) отсутствуют многие другие ЗНАКОВЫЕ аварии с человеческими жертвами? Например, такие, как наезд композитора Константина Меладзе (со смертельным исходом), драматурга Эдварда Радзинского (со смертельным исходом), оппозиционерши Маши Гайдар (со смертельным исходом)? Там ведь тоже наблюдается главный классифицирующий признак – виновник аварии не понес никакой ответственности по закону? Почему Росбалт эти аварии проигнорировал?

Пояснений от Росбалта нет, но мы их можем легко реконструировать: аварии с участием композитора, драматурга и деятеля оппозиции не упомянули, так как они «совсем другое дело»! Ведь композитор и драматург любимы народом, а оппозиционер (-ка) вообще за народ бьется! Они все «народные» – как же их можно ставить в один ряд с чиновниками и олигархами? – (наивно) удивится Росбалт.

Прием неплохой – но есть ощущение, что как раз на народ он едва ли мог бы произвести большое впечатление. Скорее всего, люди бы потребовали «не вилять задом» – и включить «забытые» случаи с Меладзе, Радзинским и Машей Гайдар в тот же перечень «вопиющего попрания закона в путинской России».

Тогда, правда, список приобретет какой-то совсем эклектичный характер. В нем будут сын министра и племянница другого министра РФ, вице-президент Лукойла, композитор, дочка областной чиновницы и собственно областная (на момент аварии) чиновница Маша Гайдар, драматург… и, собственно, артист малых и больших театров, народный (до последнего времени) любимец М.Ефремов! Что же объединяет эту столь разношерстную группу людей, кроме того, что они стали (невольно) убийцами и ушли (пока) от наказания? Есть ли объединяющий признак для популярного драматурга, сына богача, вице-губернатора и вице-нефтяника?

Конечно, есть. Это всё – люди, Обладающие Ресурсами. «Ресурсные Люди». Ресурс у них у всех разный, это далеко не всегда банальные Деньги или банальная Власть. Но важно то, что у них он имелся.

Например, показателен случай «оппозиционерки за народ» Маши Гайдар. Когда ее служебный лимузин сбил человека в Кирове, где она трудилась вице-губернатором при губернаторе Белых – конечно, у полу-оппозиционера Белыха не было достаточно ресурсов, чтобы полностью оградить «коллегу» от внимания правоохранительных органов (он и сам падет их жертвой несколько лет спустя). Белых мог «своих» правоохранителей только несколько попридержать, притормозить дело. Но что случилось потом? Когда расследование ни шатко ни валко, но все же пошло, и начало уже ощутимо «припекать» (через пару месяцев после наезда) – Маша Гайдар внезапно, вроде бы даже не успев толком сдать дела, одним марш-броском покидает Киров, приезжает в Москву, садится на самолет… и улетает в США, где, как выясняется, ее уже ждет… обучение в одном из американских ВУЗов, что-то вроде «прогрессивные методики государственного управления». Такое вот внезапное «повышение квалификации» сроком на год, полностью за счет американского бюджета.

А «кировское дело» тем временем, оставшись без главной фигурантки, тихо заглохло. Ресурс ли это – в нужный момент свалить на год в США «поучиться» за их счет? Безусловно, да – и он тоже есть, мягко говоря, далеко не у всех.

Вот так мы постепенно и выходим на СУТЬ противопоставления: по одну сторону остаются Люди с Ресурсом (и они вполне могут давить на дорогах кого угодно, находясь при этом в разных состояниях сознания) – а по другую сторону все остальные, или, по логике, Люди Без Ресурса. По опросам, в России сейчас 70-75% населения рапортуют, что у них «нет никаких сбережений». Вдумаемся в эту цифру. Подавляющая часть населения не то что имеет «мало» сбережений – нет, у них нет их совсем. И власти – тоже нет. И в Америку поучиться их никто не пригласит никогда. «Зато» у них есть кредиты. И эти люди понимают, что давить на дорогах будут именно их.

Это и есть наш русский BLM в самом чистом виде, который, как в слезе, отразился в деле Михаила Ефремова. Достаточно очевидно, кто здесь белые, а кто негры. Есть некоторая доля «белых» (и Ефремов, конечно, в их числе) – а все остальные черные. «Черная кость», так раньше и говорили.

Белые – люди с Ресурсами, негры – без оного. Понятно, почему русские негры бесятся и требуют «закона для всех». Они пытаются объяснить, что их жизни тоже имеют значение.