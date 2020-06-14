 

Мнение: Путин пожурил критиков

14.06.2020, 19:18, Разное

Путин не приехал на открытие  сооружения под названием «главный храм Вооруженных сил России», но поговорил о поправках в Конституцию в телевизоре. В программе «Москва. Кремль. Путин».

Мол, поправки не грозят появлением в стране диктатуры. Мол, изменения, наоборот, ограничивают власть главы государства, теперь окончательно решение будет принимать парламент, а президент не имеет права их отклонить.

Вот мне интересно, сам-то Путин верит в то, что говорит? Верит, что в стране проходят абсолютно прозрачные, конкурентные выборы? Верит, что парламент, к примеру, сам решил обнулить президентские сроки Путина и позволить ему снова и снова баллотироваться в президенты России?

Или произнес то, что от него хочет услышать страна?

Источник: Ирек Муртазин



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