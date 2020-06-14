Мнение: Я работаю по 16 часов в сутки – не хочу умереть от кароси

14.06.2020, 19:16, Разное

Многие, наверное, заметили, что я фактически ушел из ЖЖ. Ну да, я официально оформлен на работу на хорошую должность. Тружусь. В моем телеграм-канале https://t.me/rovegosteb меня тоже почти нет. Мне предложили работу, когда начался ад на Земле, и я взялся за нее, оставив репортерскую практику. Она – тяжелая. Но она – моя. Отвлечемся.

Вместо отбойника на Смоленской площади, где Ефремов вылетел на встречку, хотят высадить деревья. Я там жил почти 14 лет. Деревьев там очень мало. Было бы хорошо. Когда он освободится, они как раз подрастут. Но я бы лишил его прав пожизненно.

Мне так нравится моя работа (я отдаюсь ей полностью, читая в день порой огромные тома исследований – я аналитик, и меня призвали в нужное время), но я работаю по 16 часов в сутки порой, и мне кажется иногда, что такая работа закончится кароси – по-японски так называется вполне официальная причина смерти от работы; на деле, это инфаркт и одновременно инсульт вследствие недоедания и стрессовых нагрузок на нервную систему. Сначала, кстати, были проблемы со сном на фоне перегрузок – в первый месяц.

Выходных нет.

Теперь наоборот – очень тяжело проснуться. Но порой просыпаешься среди ночи, точно зная, что этот факт важно вписать. Он уходит в документ, и сразу отрубаешься.

Сейчас начну писать уже аналитику на завтра, и очень много читать. Есть темы, которые нельзя пропустить.

Да, один-единственный текст, который обычно ночью выходит в моем ЖЖ, пишу обычно, если есть что-то ну очень интересное.