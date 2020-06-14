Роспотребнадзор разъяснил свои рекомендации по заселению гостей в отели

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14.06.2020, 18:58, Новости дня

Роспотребнадзор не рекомендует заселять в один гостиничный номер людей, которые не контактируют друг с другом в обычной жизни. Такие разъяснения содержатся в комментарии контрольного ведомства, выпущенном для администраций гостиниц и отелей.

В Роспотребнадзоре процитировали соответствующий пункт рекомендаций: "Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного".

"То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, выдержки из которого приводит ТАСС.

Так добавили, что такие меры принимаются, чтобы избежать дополнительных рисков заражения коронавирусной инфекцией при тесном контакте между малознакомыми людьми.

Ранее появились сообщения о том, что, если в одном номере администрация поселит, например, незарегистрированную пару, гостинице придется давать объяснения. "Бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — пояснили в Роспотребнадзоре "Российской газете".

Между тем президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин заметил, что гостями могут оказаться, например, жених и невеста; они еще не в браке, но жить должны вместе. Кроме того, в один номер могут поселить друзей, которые вместе прилетели, общаются и питаются за одним столом. А еще в рекомендациях Роспотребнадзора есть пункт о сопровождающих лицах, напомнил Ламшин.



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