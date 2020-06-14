Центр Москвы перекроют для тренировки Парада Победы

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14.06.2020, 18:58, Новости дня

Центр Москвы сегодня частично закроют для движения, передает канал "Россия 24". На Красной площади пройдет первая тренировка экипажей боевой техники, которая участвует в Параде Победы 24 июня.

С девяти часов вечера и до окончания мероприятия будут перекрыты: Тверская улица от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

1-я Тверская-Ямская улица — до улицы Гашека от Большой Садовой. Движение остановят от дома №3 по Оружейному переулку до Тверской улицы, на Моховой улице (от Воздвиженки до Тверской). Перекроют и Охотный ряд (от Тверской до Большой Дмитровки).

От Моховой до Романова переулка по Большой Никитской также не будет движения.

По Бульварному кольцу можно ехать только в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу.

Ранее сообщалось, что в Москву из Алабино прибыло свыше 400 единиц военной техники. В частности, перебазированы пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные системы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", бронетранспортёры. Гусеничная техника была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Красная Пресня", после чего совершила марш своим ходом. сообщили в Минобороны.

Парад состоится 24 июня — в день исторического парада в 1945 году.

Дату назначили после согласования со специалистами Роспотребнадзора.

 



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