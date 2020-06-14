 

Теннис. Джокович переиграл Зверева на турнире в Белграде

14.06.2020, 18:58, Новости дня

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович за один час две минуты обыграл немца Александра Зверева на выставочном турнире Adria Tour в Белграде – 4:0, 1:4, 4:2.

Джокович дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти, а у Зверева, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два брейка из пяти.

Таким образом, серб с двумя победами в трех играх занял первое место в группе и вышел в финал. Вторым в группе стал другой сербский теннисист Филип Крайинович, третьим – Зверев, замкнул квартет Виктор Троицки.

Стоит отметить, что турнир в Белграде проходит со зрителями на трибунах, несмотря на пандемию коронавируса. Ранее в Сербии прошел полуфинальный матч Кубка страны по футболу между "Партизаном" и "Црвеной Звездой" (1:0). Встречу посетили более 15 тысяч зрителей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Услуга по выплатам взявшим детей-сирот и инвалидов выведена на ЕПГУ

20.04 / DM – Пасха и самоизоляция — не все православные последовали советам властей

31.05 / Корабль SpaceX состыковался с МКС

10.05 / В Крыму ответили Зеленскому на идею об установке колокола

27.04 / Акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдет онлайн

14.04 / ОП запустила проект по противодействию коронавирусу

16.04 / Бабин: В судах США иски людей против Китая из-за COVID-19 примут, но дальнейшая их судьба – загадка

15.04 / В США заявили о «нефтяной ловушке» для Трампа

23.04 / Сокамерник Ярошенко умер от коронавируса

02.06 / Комендантский час в Нью-Йорке решено продлить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска