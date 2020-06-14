Мнение: Банковская экокарта, водородная экономика в Европе и дефицит бюджета США

14.06.2020, 18:54, Разное

1. Российские банки поддерживают «зелёную» моду. В ВТБ выпустили экологически чистую банковскую карту, также там решили привлекать клиентов к защите природы с помощью игр:

ВТБ начинает выпускать карту из экологичного биоматериала и запускает для своих клиентов геймификацию по очистке водоемов России. Потенциальная аудитория новых проектов, реализуемых при поддержке Mastercard и фонда Всероссийского общества охраны природы, составляет до 2,7 миллиона человек. Акция приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды, 5 июня, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе банка.

Флагманская Мультикарта ВТБ Mastercard, которая позволяет клиентам самостоятельно подобрать опцию лояльности, будет производиться из полилактида — экологичного биоматериала, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду, подчеркнули в пресс-службе банка. По продолжительности использования полилактид не уступает аналогам из пластмассы.

https://lenta.ru/news/2020/06/05/vtb/

Полагаю, это разумные начинания: если, конечно, за ними не стоит желание надуть клиента, запутав его в непонятных тарифах. Главное, чтобы наши банки не начали бороться с нефтью и прочими углеводородами, как это делают европейские банки.

2. В Европе решили строить водородную экономику, то есть направлять излишки «зелёной» энергии на выработку и накопление водородного топлива. К сожалению, на практике это не так просто, как в глянцевых буклетах:

https://ria.ru/20200529/1572136144.html

В специальном пресс-релизе от 27 мая Еврокомиссия прямым текстом указывает, на что (в приоритетном формате) пойдет значимая часть денег: “Развертывание проектов в области возобновляемых источников энергии, особенно ветровой, солнечной, и начало экологически чистой водородной экономики в Европе”.

Это было бы смешно, но Еврокомиссия воспринимает ситуацию максимально серьезно, и, как сообщает агентство S&P Global Platts, Еврокомиссия уже сейчас запрашивает на рынке сметы и предложения по созданию “водородной экономики” и массовому использованию водорода в качестве “зеленого топлива”.

Но вот беда: производить полностью “зеленый” водород — как пишут западные аналитики и признают европейские чиновники — очень дорогое удовольствие, ведь “зеленая” энергия от ветряков или солнечных панелей очень дорога сама по себе, и для того, чтобы с ее помощью добыть водород из воды, ее требуется очень много. Оттого Еврокомиссия готова признать “чистым” и достойным финансирования и поддержки водород, “добытый” из… природного газа. В случае Евросоюза — добытого из импортного природного газа. Немецкие компании потирают руки и уже бомбардируют чиновников предложениями о создании в Германии целой “водородной инфраструктуры”, которая, правда, будет нуждаться в больших финансовых вливаниях. И есть все шансы на то, что европейские деньги, собранные на борьбу с последствиями коронавируса, по сути, уйдут на “водородную энергетику”, в основном в Германии, хотя, конечно, часть все-таки достанется Италии и Франции, во имя сохранения еврозоны.

Если ничего в политической конъюнктуре не изменится, то буквально на наших глазах произойдет великолепная трансформация: программа, которая должна была заключаться в том, чтобы “напечатать евро и раздать пострадавшим итальянцам”, превратится в программу “обложить европейцев налогами для того, чтобы немцы купили у русских газ, а потом продавали европейцам водород во имя экологии”. Нельзя не согласиться, что финальный вариант схемы России намного выгоднее.

3. Дефицит бюджета США поставил новый рекорд:

https://lenta.ru/news/2020/06/11/usa/

Дефицит бюджета США вырос до 1,9 триллиона долларов за восемь месяцев фискального года, следует из данных Минфина страны. Это рекордный показатель с 2009-го, когда его размер составил 1,4 триллиона долларов, пишет The Hill.

В мае показатель достиг почти 399 миллиардов долларов, что на 92 процента выше аналогичного периода прошлого года (207,7 миллиарда долларов). В апреле 2020-го дефицит бюджета составлял 738 миллиардов долларов. В мае доходы рухнули на 25 процентов — до 173,8 миллиарда долларов, а расходы подскочили на 30 процентов, достигнув 572,6 миллиарда долларов.

1,9 триллиона долларов – это больше, чем так называемый номинальный ВВП России, выраженный в долларах:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

С одной стороны, это демонстрирует чудовищную мощь американского печатного станка во время кризиса, а с другой стороны лишний раз показывает, почему размер ВВП в долларах на самом деле малопригоден для сравнения реальной экономической мощи России и США.