Гостиницы обязали отчитываться о заселении неженатых пар в один номер
14.06.2020, 18:53, Новости дня
Роспотребнадзор издал рекомендации, согласно которым с июня этого года руководство гостиниц не имеет право заселять незарегистрированные в ЗАГСе пары в один номер.
Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на ведомство, в случае заселения пары в один номер владельцы гостиницы должны предоставить документы, которые подтверждают факт зарегистрированного брачного союза.
В том случае, если пара свои отношения юридически не оформила, сотрудники места размещения должны заселить их в отдельные номера.
«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», – пояснили в Роспотребнадзоре.
С июня в России действуют рекомендации Роспотребнадзора для возобновления работы гостиниц. В них сказано, что отели должны размещать гостей «преимущественно одноместно или семейно». Ведомство также рекомендовало отелям организовать питание гостей в номерах или по меню.
Напомним, в мае Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в учреждениях физической культуры и спорта.
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