Сытный ужин: баклажаны “Пармиджано” по рецепту Саши Новиковой

14.06.2020, 18:45, Разное

Ингредиенты:

2 больших баклажана (примерно 700 г)

2 банки (800 г) помидоров пилати

1/2 луковицы

Пучок базилика

100 г пармезана

250 г моцареллы

Соль, перец

Оливковое масло для жарки

Способ приготовления:

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1. Разогрейте духовку до 180 °С.

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2. Баклажаны нарежьте вдоль тонкими ломтиками, посолите, сложите стопкой и оставьте на 15 минут.

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3. Приготовьте томатный соус. Для этого мелко порежьте лук и обжарьте на растительным масле до золотистого цвета. Затем добавьте две банки помидоров пилати, соль по вкусу (примерно 1–1,5 ч. л.) и сахар или сироп топинамбура (тоже по вкусу), чтобы придать томатам небольшую сладость. Добавьте базилик и оставьте пасту томиться 15 минут. Соус должен немного загустеть.

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4. Слегка обжарьте баклажаны на оливковом масле, затем обсушите, убрав лишнее масло с помощью бумажной салфетки.

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5. Возьмите форму (20 х 20 см) и смажьте дно одной ложкой готовой томатной пасты.

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6. Приготовьте первый слой: выложите ломтики обжаренного баклажана по периметру формы, далее посыпьте баклажаны пармезаном и выложите небольшие ломтики моцареллы. Сверху выложите томатную пасту (2–3 ст. л.). Повторите процесс, пока не дойдёте до последнего слоя.

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7. Для верхнего слоя выложите оставшуюся помидорную пасту, посыпьте пармезаном и выложите несколько круглых ломтиков моцареллы.

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8. Накройте блюдо фольгой и поместите в духовку на 20 минут. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 20 минут, пока баклажан пармиджано не покроется золотистой корочкой.

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9. Подавайте горячим!