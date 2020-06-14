 

Тодоренко просит о помощи в связи с важным событием

14.06.2020, 18:42, Разное

Телеведущая Регина Тодоренко достигла важного этапа в своей жизни – ей исполнилось 30 лет. Знаменитость попросила у общественности весьма необычный подарок.

Звезда приняла во внимание тот факт, что многие хотели бы поздравить ее лично, однако осуществить это довольно сложно. При этом создательница программы “Пятница с Региной” дала поклонникам возможность совершить благой поступок.

Тодоренко написала в своем “Инстаграм”, что ей хотелось бы видеть, как неравнодушные люди помогают тем, кто нуждается в поддержке. Знаменитость призвала общественность посодействовать борьбе с домашним насилием.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 14 Июн 2020 в 12:25 PDT

Для этого супруга Влада Топалова сообщила подписчикам, что те могут внести свой вклад в важное дело с помощью фонда “Насилию.нет”. По словам Регины, она уже выделила средства на дополнительную разработку так называемой “тревожной кнопки”, благодаря которой попавшие в беду женщины смогли бы оповестить близких о том, что им срочно нужна помощь.

Поклонники ведущий данную инициативу оценили, Кроме того, теплые слова в адрес Регины Тодоренко выразила певица Алсу.



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