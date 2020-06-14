Что стало с сыном Юрия Гуляева после смерти певца

14.06.2020, 18:42, Разное

Близкие знакомые певца часто говорили о том, что Юрий Гуляев долгое время не мог найти личное счастье. Толпы поклонниц сбивали исполнителя и не давали ему прохода на каждом выступлении. Но Юрию всегда хотелось встретить ту единственную женщину, с которой он сможет быть и в горе, и в радости.

Однажды на гастролях Гуляев познакомился с девушкой по имени Лариса. После столь яркой встречи советскому исполнителю пришлось около двух лет добиваться внимания женщины. Казалось бы, что такую романтичную историю ничего уже не сможет омрачить. Вскоре Лариса забеременела, но случилось непоправимое, из-за родовой травмы сын родился с диагнозом ДЦП. На тот момент, когда у Юрия Гуляева на свет появился сын, ему было 35 лет. Еще молодой и амбициозный мужчина мог с легкостью оставить семью и продолжить поиски “выгодного варианта”. Но артист решил сделать все возможное, чтобы вылечить сына и обеспечить ему прекрасную жизнь.

По словам вдовы Гуляева, исполнитель своими руками сделал ходунки для сына. А после концертов он всегда бежал домой, чтобы провести время с маленьким Юрой и позаботиться о нем. Жена советского артиста уверена, что Гуляев испытывал настоящую любовь к мальчику и никогда не стеснялся появляться на публике вместе с сыном. Так, одно из самых запоминающихся событий в жизни Юрия Гуляева-младшего – поездка на фестиваль “Песня года”.

Сейчас сын советского исполнителя преподает в МГУ. Юрий Гуляев-младший – крупный ученый, защитивший кандидатскую диссертацию. Страшный диагноз ничуть не помешал мальчику достичь таких высот и доказать окружающим, что тяжелая болезнь не является главной преградой на пути к успеху.

“Папе было 55 лет, когда его не стало – мне тоже 55 лет и только сейчас я понимаю, насколько рано он ушел. Это безумная несправедливость!”, – признался сын Гуляева.

Стоит отметить, что у Юрия даже есть песня “Должен сын героем стать, если отец герой”, видимо, еще в самом начале борьбы с недугом сына, исполнитель верил в своего мальчика и надеялся на лучшее.