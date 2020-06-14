Бразилия заняла второе место по числу умерших от коронавируса

14.06.2020, 18:40, Новости дня

Бразилия обошла Великобританию по числу умерших от коронавируса, заняв второе место в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на воскресенье, в Бразилии зарегистрировано 42720 летальных исходов от COVID-19, в то время как в Великобритании – 41747.

США, где от коронавируса умерло 115436 человек, остаются на первом месте.

Общее число выявленных случаев коронавируса в мире приближается к 8 миллионам.

На долю США приходится более 2 миллионов случаев, за ними идет Бразилия, где более 850 тысяч инфицированных. На третьем месте Россия – где выявлено более 519 тысяч заболевших.

Китай сообщил в воскресенье о 57 новых случаях COVID-19. Это крупнейшей суточный прирост за два месяца. В Пекине зарегистрировано 36 случаев местной передачи вируса. В субботу Китай сообщил о 45 новых случаях.

Большинство случаев в Пекине связано с оптовым рынком, где продаются морепродукты и другая сельскохозяйственная продукция. Официальные лица заявили, что из-за новых случаев заражения город переведен в «режим чрезвычайного положения военного времени». На крупнейшем оптовом рынке сельхозпродукции в Азии и в его окрестностях введен карантин.

Официальные лица в Пекине планируют взять тесты на коронавирус у 10 тысяч человек. Представитель городских властей сообщил, что школы не возобновят работу в понедельник, как планировалось. Отменены спортивные соревнования, Национальный театр и храм Юнхэгун будут закрыты.

Тем временем, в Новой Зеландии более 20 тысяч болельщиков собралось в субботу на стадионе без масок и не соблюдая правила социального дистанцирования, чтобы посмотреть матч по регби. В Новой Зеландии не зафиксировано ни одного случая коронавируса за три недели.

Европейский фармацевтический гигант в субботу достиг соглашения с альянсом европейских стран о поставке до 400 миллионов доз экспериментальной вакцины от COVID-19.

Компания AstraZeneca заключила соглашение с «Альянсом за инклюзивную вакцину» (Inclusive Vaccines Alliance), созданном Францией, Италией, Германией и Нидерландами, чтобы ускорить производство вакцины, которая тестируется Оксфордским университетом и, возможно, появится к концу года.

Субботнее соглашение направлено на то, чтобы вакцина была доступна и в других европейских странах, которые захотят принять участие в инициативе.

Ранее AstraZeneca заключила аналогичные соглашения с Великобританией, Институтом сыворотки Индии, США, Коалицией за инновации в области готовности к эпидемиям, а также вакцинным альянсом GAVI, который ставит своей целью расширение доступа к новым вакцинам для детей в беднейших странах.