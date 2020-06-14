Мнение: Специфика происходящего

14.06.2020, 18:40, Разное

Возникшая в Сиэтле анархистско-левацкая "народная республика", возможно, выглядит дико для нас и вообще для не-американцев, но в Штатах такого рода события не выглядят чем-то из ряда вон выходящим. Хитрость в том, что в США существует реальный федерализм, а значит – довольно жесткое разграничение компетенций властей. Если местная власть (в частности мэрия Сиэтла) не видит в происходящем чего-то чрезвычайного, с чем не в состоянии справиться, если губернатор штата Вашингтон в события не вмешивается, то для федеральной власти тем более нет проблем.

Кроме того, у народа есть право на протест против чего угодно. И это право, в общем-то, существует совершенно реально и воспринимается и властью, и населением как нечто само собой разумеющееся. Для России, возможно, это право выглядит чем-то чудовищно преступным, потрясающем сами основы, но не в США. Уголовные сроки за несанкционированные акции протеста в Америке – это нонсенс.

В этом смысле оценивать действия Трампа, который с российской точки зрения проявляет преступное ничегонеделание, бессмысленно – сейчас нет ничего такого, что требует вмешательства федеральных властей. Трамп в своей специфической манере высказывается на тему происходящего – но сугубо административно у него просто нет повода входить в эти события. Пока, во всяком случае. И в этом смысле специфика американской "цветной революции" существенно отличается от восточноевропейских или арабских сценариев – в них центральная власть в ответе за всё, а потому по способности подавить протест такого рода оценивается дееспособность всей системы управления. В Штатах нужно сделать что-то совершенно иное, чтобы продемонстрировать неспособность Трампа владеть обстановкой.

В определенном смысле для него происходящее в Сиэтле может стать подарком: "народная республика" за месяц-другой станет занозой для местных жителей, рассадником криминала и банальной антисанитарии (а вообще-то говоря, все это происходит на фоне коронавируса, который, конечно, не настолько смертельно опасен, как еще пару недель назад неслось из каждого утюга, но все равно существует и вполне опасен), местные взвоют и начнут требовать уже от мэрии навести порядок. А мэрия, которую контролируют представители демпартии, не может пойти против "воли народа" хотя бы потому, что именно демократы подзуживают нынешние настроения. Да и нечем, кстати, мэрии, наводить порядок – полиция в городе "упразднена", а то, что от нее осталось, практически недееспособно. С одной стороны протестующие, с другой – сама местная власть фактически разгромили местную полицию. Теперь проблему придется решать (а ее придется решать) уже на уровне губернатора штата. И вот только когда и этот уровень провалится, тогда придет время и для федеральных властей. Вот тут-то Трамп весь в белом и выступит спасителем от того, что неизбежно будет твориться на территории не только Сиэтла, но и немалой части штата Вашингтон.

Демократам придется изобретать какие-то нетривиальные ходы, чтобы избежать подобного сюжета, и в этом смысле мяч на их стороне. Они – инициаторы "цветной революции", и именно для них действует ключевой закон любых динамически развивающихся событий – темп развития важнее качества принимаемых решений. Именно темп – то есть, скорость изменения обстановки – становится важнейшим показателем происходящего. И если "революционеры" не смогут начать расширять зону своей "народной республики", она обречена.

Вряд ли технологи "цветных" технологий не понимают таких вещей – скорее, наоборот. Поэтому им придется сейчас очень сильно стараться, чтобы удержать события на том же градусе, что с каждым днем будет все сложнее.