В Ливии найдены восемь братских могил, власти обвиняют силы Хафтара в массовом убийстве

14.06.2020, 18:30, Новости дня

Ополченцы, воевавшие на стороне вооруженных сил непризнанного “тобрукского правительства”, причастны к массовым убийствам в южном ливийском городе Тархуна. Об этом 11 июня заявил в Twitter министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага.

“Мы обнаружили доказательства множества ужасных преступлений, совершенных боевиками, которые контролировали город Тархуна. Наши следователи документируют их. Мы нашли контейнер, в котором были сожжены заключенные, а также несколько массовых захоронений. Предварительные отчеты доказали, что десятки жертв были похоронены заживо”, – написал министр международно признанного правительства национального единства (ПНЕ).

— * * * (@fathi_bashagha) June 10, 2020

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 2/3

— * * * (@fathi_bashagha) June 10, 2020

Он добавил, что политические и военные лидеры, которые обеспечили прикрытие военных преступников, в частности генерал Халифа Хафтар, командующий вооруженными силами “тобрукского правительства”, должны быть привлечены к ответственности.

По данным миссии ООН в Ливии, обнаружено восемь братских могил.

“Приветствуем решение министра юстиции учредить комитет для расследования этого вопроса и призываем его членов оперативно приступить к работе, направленной на проведение массовых захоронений, идентификацию жертв, установление причин смерти и возвращение тел ближайшим родственникам”, – говорится в сообщении в Twitter миссии.

— UNSMIL (@UNSMILibya) June 11, 2020

— UNSMIL (@UNSMILibya) June 11, 2020

— UNSMIL (@UNSMILibya) June 11, 2020

— UNSMIL (@UNSMILibya) June 11, 2020

12 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил потрясение в связи с находкой. Он потребовал провести тщательное и прозрачное расследование и привлечь виновных к ответственности, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Британская газета The Guardian пишет, что точное количество умерших в братских могилах подсчитать нелегко. Известно, что в одной могиле было не менее 15 разложившихся тел, иногда находили целые семьи. Много погибших нашли в больницах Тархуны, после того как из города бежали силы “тобрукского правительства”.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. ПНЕ контролирует Триполи, ему противостоит “тобрукское правительство”, вооруженными силами которого командует генерал Хафтар.