Участникам пробного ВНО вернут деньги

14.06.2020, 18:30, Новости дня

Участникам пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) вернут деньги из-за невозможности проведения тестирования в образовательных заведениях. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского участникам пробного ВНО 15-го и 17 июня вернут деньги, профильные ведомства готовят порядок возврата средств, отметили в Минобразования.

“Подробная информация о возврате средств участникам пробного ВНО будет размещена на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования”, – говорится в сообщении.

Пробное ВНО является добровольной и платной услугой, стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

15-го и 17 июня в Украине планировали проведение пробного внешнего независимого оценивания, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня заявил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания. В Минобразования заявили, что основная сессия должна пройти, “потому что это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления”. Пока что эпидемическая ситуация в Украине позволяет начать основную сессию ВНО 25 июня, как и было запланировано, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован наибольший суточный прирост заболевших. 14 июня COVID-19 был подтвержден у 648 человек. Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.