Эксперты назвали три суперпродукта для улучшения работы мозга

14.06.2020, 18:09, Разное

Международная группа ученых исследовала влияние пищи на работу мозга. Специалистами из научных учреждений Польши и Италии названы три суперпродукта для улучшения работы главного органа ЦНС.

Супереда, уверены ученые, способна благотворно влиять на организм, регулярное употребление ряда блюд может эффективно предотвратить возрастные изменения. Благодаря трем продуктам улучшаются когнитивные функции и останавливаются разрушительное воздействие на клетки мозга. Питательные вещества, которыми они насыщены, обладают антиоксидантными, нейропротекторными свойствами, а также противостоят воспалениям и бактериям. Так, флаванол, содержащийся в большом количестве в какао, увеличивает приток крови к областям мозга, которые ответственны за когнитивные функции и память.

Регулярное потребление винограда служит хорошей профилактикой онкологии и предотвращает повреждения мозга. Благодаря высокому проценту ресвератрола в этой ягоде, снижается влияние свободных радикалов, нестабильных молекул, провоцирующих окислительный стресс, который приводит к когнитивным нарушениям. Уменьшает виноград и риск тромбоза, а также уровень вредного холестерина в крови.

И третий суперпродукт, улучшающий мозговую деятельность, – это чай зеленых сортов. У людей, часто употребляющих этот целебный напиток, области мозга лучше организованы, чем у тех, кто предпочитает кофе или черный чай. А соединение EGCG (эпигаллокатехин-3-галлат) позитивно влияет на структуры главного органа центральной нервной системы, и делает когнитивные функции более здоровыми.