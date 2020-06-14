Маслянистое пятно обнаружили на поверхности реки в Подмосковье

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14.06.2020, 18:08, Новости дня

Серебристо-коричневое маслянистое пятно протяженностью 8 км обнаружили на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре. Оно могло появиться из-за аварийного сброса сточных вод, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

Администрации подмосковной Шатуры сообщила о появлении масляного пятна на реке Поля, после чего на место выехал инспектор экологического надзора, передает РИА «Новости». 

«На водной поверхности реки Поля действительно имеется пятно, серебристо-коричневого цвета. Пятно растянулось на протяжении 8 км в районе деревни Красные ворота», – говорится в сообщении.

Специалисты уже провели исследования параметров качества атмосферного воздуха. Результаты превышений не выявили.

«В настоящее время проводится забор проб воды, проводятся мероприятия, направленные на выявление причин происшествия», – добавили в ведомстве.

Предполагается, что причиной возникновения пятна явился сброс сточных вод.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.

Президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. ЧП в Норильске локализовано.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.



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