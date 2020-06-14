Мнение: Спанчбоб теперь из ЛГБТ

14.06.2020, 17:50, Разное

Фееричные аллюзии из ставшего для многих детей из девяностых мультипликационного героя имеют все шансы заиграть красками ЛГБТ-сообщества. Нынешние тренды делать из главных героев детства представителей того или иного гендернопотерявшегося сегодня мало кого удивляют, но злят все так же.

Nickelodeon назвал Спанч-Боба представителем ЛГБТ. Как по мне, как хотите так и называйте – главное то, кем мы сами его представляли. В погоне за трендами Nickelodeon уже вызвал шквал критики в свой адрес. Но буря хайпа вокруг этой темы уже бушует в твиттере и на других площадках.

Куда важнее то, что можно было увидеть в этом мультике (под роликом пример) :

Мама Копибара занималась своим любимым субботним делом – смотрела Спанч-Боба. Маленькая Копибара прибралась на кухне и села рядом.

– Мама, зачем Спанч-Боб ещё раз стучит Сквидварду в дверь, если тот три раза сказал ему что он не готов.

– Это не Спанч-Боб, хотя и выглядит как Спанч Боб, – поставила на паузу мультик Мама, – это сцена из Откровения. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».

– Мама, с тобой все в порядке? – маленькая Копибара внимательно посмотрела маме в лицо, – это Спанч Боб, мама, это не Христос.

– Я понимаю, – улыбнулась мама, – и тем не менее это Христос, ведь он спрашивает Сквидварда не про то, готов ли тот идти ловить медуз, а про то, когда он будет готов НЕ ЗНАТЬ, что он «не готов ловить медуз» и НЕ ЗНАТЬ, что он не любит Спанч Боба.

– Мама, ты серьезно?

– Абсолютно. Он стоит у двери и стучит и ждёт когда Сквидвард не будет тащить своё прошлое знание о том, что он не любит ловить медуз за собой. А знание – это собственность. И он ждёт пока Сквидвард оставит собственность и станет нищий духом. И поэтому он стучит ему постоянно. А когда Сквидвард говорит, что Никогда не будет готов, (бросить своё прошлое знание) Спанч Боб задаёт ему вопрос ослепительной глубины: ПОЧЕМУ?

– Что в нем такого, глубокого, Мама?

– Я уверена, ни у Сквидварда ни у большинства людей нет ответа на вопрос, откуда они знают что НИКОГДА не будут готовы «простить измену», «съесть селедку», «жить без цели», позволить ребёнку не ходить в школу, «подружиться с любовником жены», поверить во что-то абсурдное, типа бессмертия,

– А почему, Мама?

– Что почему?

– Почему люди тащат за собой то, что они знали вчера и думают, что то, что они знали вчера верно и сегодня? Почему они думают, что никогда не будут готовы?

– Они думают, что никогда не изменятся. Но ведь сказать, что «никогда не будешь готов» к тому против чего ты «сейчас» – это все равно что сказать, что ты навсегда останешься таким как сейчас. Это все равно что сказать – я мертвый. Вот Спанч Боб и стучит. А Сократ до него говорил, что «я знаю, что ничего не знаю», а Кьеркегор после него считал, что знать про себя, что ты «Никогда не будешь готов ловить медуз» – смертельная болезнь.

– Мама, включи эту сцену ещё раз, я хочу посмотреть на Сократа Христа и Кьеркегора в одном лице Спанч Боба.

Все зависит исключительно от нашего восприятия, а совсем не от того, что мы видим. У кого-то геи и лгбт, а у кого-то губка Кьеркегор.