Пригожин похвастался дачей в Швейцарии

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14.06.2020, 17:48, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что вырос в бедной семье, и ему знакома ситуация «жить от зарплаты до зарплаты», но при этом он смог добиться материальных благ.

«Я живу в доме многоквартирном, у меня нет загородного дома. В этом году я, наверное, не смогу воспользоваться в Швейцарии дачей своей. <…> Какое у меня место на Женевском озере, фантастическое! Оно на 99% дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню», – отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва». 

По его словам, у них в семье всего один автомобиль, остальные машины периодически предоставляют производители на контрактной основе.

Пригожин отметил, что сам вырос в бедной семье и ему знакома ситуация «жить от зарплаты до зарплаты». 

При этом продюсер подчеркнул, что его главное богатство – это семья. Он гордится своей женой и детьми, поэтому всегда старается откладывать деньги на черный день ради их благополучия.

«Я богат, в принципе, – очень – тем, что у меня прекрасная жена. Я богат тем, что у меня есть дети прекрасные. У государства был фонд благосостояния. Я как управляющий компании Валерии всегда создавал депозит как минимум с расчетом на полгода-год», – добавил он.

Напомним, в конце мая продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. Тогда лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах.



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