 

Стрельба в Атланте: двое убиты, пятеро ранены

14.06.2020, 17:45, Новости дня

Два человека были убиты, пять ранены в результате стрельбы в Атланте (Джорджия, США). Инцидент случился в северо-восточной части города, где проходили демонстрации с требованием защитить права чернокожих американцев и остановить чрезмерное применение силы полицией.

Стреляли из автомобиля, полиция опубликовала фотографию темного пикапа, предположительно причастного к стрельбе, сообщает канал Fox News.

Атланта начала протестовать в субботу из-за смерти афроамериканца Рейшарда Брукса. Брукс сидел в машине около ресторана быстрого питания, когда двое полицейских попытались его задержать. Мужчина начал сопротивляться и даже отобрал у полицейских электрошокер. После чего правоохранители открыли огонь. Брукс умер в больнице. Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку. Стрелявшего полицейского уволили, другого отстранили от работы.



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