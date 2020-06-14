Водитель сгорел в машине после аварии на МКАД в Москве

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14.06.2020, 17:45, Новости дня

Очевидец запечатлел на видео последствия страшного ДТП с летальным исходом, произошедшего в ночь на воскресенье, 14 июня, на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Как сообщают СМИ, водитель автомобиля Lada Largus выехал на МКАД с территории "Крокус Сити" и поехал против потока по полосе встречного движения.

В районе 69-го километра магистрали он столкнулся с автомобилем SsangYoung, от удара перевернувшимся на крышу, а затем протаранил легковушку Skoda.

После этого машина предполагаемого виновника произошедшего вспыхнула, водитель не сумел покинуть горящее транспортное средство и сгорел заживо.

Известно, что в результате серии столкновений пострадала женщина, находившаяся за рулем Skoda, у нее был диагностирован перелом ноги.

В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов.



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