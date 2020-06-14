 

В гостях у Риз Уизерспун: экскурсия по ее новому особняку в стиле Тюдоров в Брентвуде

14.06.2020, 17:30, Разное

В последнее время имя Риз Уизерспун появлялось в иностранных СМИ в связи с негативным поводом: на звезду сериалов “Большая маленькая ложь”, “И повсюду тлеют пожары” подали в суд за не сделанные ею подарки – подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. И пока обычные учителя продолжают негодовать на актрису, сама она решает вопросы с недвижимостью. Недавно она продала свой особняк в Лос-Анджелесе за 17 миллионов долларов, а на днях приобрела новый по соседству – в районе Брентвуд. Сделка, которую Риз и ее муж Джим Тот хотели оформить тайно, обошлась им в 11,9 миллионов долларов.

Дом площадью 803 квадратных метра построен в стиле Тюдоров: высокие потолки с деревянными балками, большое количество высоких узких окон, массивная мебель из натурального дерева, арочные двери, естественные цвета в интерьере. В нем имеется 6 спален, 8 ванных комнат, просторная кухня с обеденной зоной и отдельной столовой, гостиная с камином и гардеробная. Во дворе же расположен бассейн с джакузи, открытая кухня и спа.



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