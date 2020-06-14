Отсидевший дебошир Кокорин рассказал о влиянии на него тюрьмы

14.06.2020, 17:30, Разное

Футболист Александр Кокорин рассказал, повлияло ли на его личность время, проведенное в колонии. По словам спортсмена, ему приходилось тяжело в неволе.

Кокорин поведал, что тюрьма его ничему не научила, поскольку о самых важных вещах в жизни он знал и до этого. Кроме того, футболист пожелал всем людям никогда не попадать в ситуации, которые могли бы обернуться лишением свободы, передает StarHit.