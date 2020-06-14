Пассажир рассказал подробности столкновения самолетов в Пулково

14.06.2020, 17:30, Новости дня

Один из пассажиров Boeing 737-800, который задел при рулении в Пулково Airbus 320, рассказал, что взлет проходил в обычном режиме.

Мужчина в беседе с телеканалом «360» отметил, что подготовка к взлету проходила как обычно, и он начал засыпать. Проснулся из-за резкого торможения.

«Я даже сразу не понял. Так, ничего особенного. Это случилось перед поворотом на взлетную полосу. Мы просто сидели, ждали, когда нас заберут, отбуксируют», – поделился пассажир самолета.

Он отметил, что паники на борту не было.

В воскресенье в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге по касательной столкнулись два самолета. Рейсы должны были вылететь в Иркутск и Калининград. В результате никто не пострадал, пассажиров пришлось отправить на других лайнерах.