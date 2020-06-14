 

Перед смертью Трушкин стал жертвой мошенников

14.06.2020, 17:30, Разное

В Москве состоялась прощальная церемония с Анатолием Трушкиным. Еще в мае сатирик был госпитализирован и три недели провел в реанимации. Вдова писателя отмечала, что Трушкин шел на поправку и долгое время убеждал всех вокруг, что чувствует себя намного лучше. Но подобное состояние оказалось мнимым, и сатирик не смог справиться с тяжелой формой коронавируса.

Проститься с Анатолием Алексеевичем пришло много коллег и друзей писателя. Во время траурной церемонии многие из них узнала ужасающий факт: Трушкина обманули на деньги.

“Просто развели на деньги, посулив надежность вложений и хороший процент. В полиции заявление о мошенничестве приняли, сказали, что это не первое обращение, что об этих проходимцах знают, но на этом все закончилось”, – рассказал об открывшемся факте музыкант Юрий Лоза.

Певец отметил, что крайне недоволен работой правоохранительных органов. По мнению Лозы, ситуация кажется еще печальнее, чем с экранов телевизоров: если в бесчисленных сериалах проницательные сыщики непременно выводят преступников на чистую воду, то в реальной жизни все выглядит не так радужно и нарядно. Юрий Лоза был удивлен тем, что история сатирика ничуть не затронула полицию. Службы даже не посчитали нужным уточнить все подробности у писателя.

Несмотря на то, что Анатолий Алексеевич был достаточно знаменитым, он никогда не жил на широкую ногу. Более того, Юрий Лоза рассказал, что писатель был вечным бессеребреником, и эти деньги откладывались на тот самый черный день, который не преминул нагрянуть.

Напомним, что певец обратился за помощью к поклонникам на своей странице “Вконтакте” и уточнил, есть ли у него в друзьях люди, связанные с правоохранительной системой и способные помочь безутешной вдове вернуть свои сбережения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / В Санкт-Петербурге пасхальная ночь закончилась смертельной поножовщиной

17.05 / Российский истребитель Су-27М3 взорвали у берегов Крыма

15.05 / Желтый уровень опасности: москвичей предупредили об ухудшении погоды

08.06 / Певцов растрогал обращением к умершему сыну

06.06 / На старом фото Марса разглядели странные квадратные руины

04.05 / Надо будет усиливать: Попова рассказала о продлении карантина после майских праздников

17.05 / Ученые: После громкого разговора в воздухе на 14 минут остаются капли коронавируса

11.06 / Алкоголь разрушил жизни звезд сериала “Граница. Таежный роман”: Ефремов, Башаров, Панин

14.04 / Фитнес-эксперт предупреждает о риске онлайн-тренировок с обещаниями идеальной фигуры

17.04 / Медики связали тяжелые формы COVID-19 с повышенной активностью иммунитета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска