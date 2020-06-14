В Атланте уволен полицейский, смертельно ранивший афроамериканца

14.06.2020, 17:28, Новости дня

В Атланте уволен полицейский, смертельно ранивший чернокожего мужчину, сообщил департамент полиции утром в воскресенье. Еще один полицейский переведен на канцелярскую работу.

Этим событиям предшествовала субботняя отставка шефа полиции Атланты Эрики Шилдс. Она ушла после того, как убийство 27-летнего Рэйшарда Брукса в пятницу вызвало новую волну протестов в Атланте. Ранее смерть Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе стала поводом для бурных демонстраций по всей стране.

Уволенный офицер Гаррет Ролф был принят на работу в октябре 2013 года. Девин Броснан, переведенный на офисную работу, был нанят в сентябре 2018 года.

Департамент полиции опубликовал видео с нательных камер обоих полицейских.

С того момента как Броснан постучал в окно машины Брукса, подъехавшего к ресторану быстрого питания Wendy’s, и до момента когда раздались выстрелы, прошло 40 минут. Ролф прибывает на место на 16-й минуте. Выстрелы слышны на записи камеры в машине Ролфа и на нательных камерах обоих полицейских, но не попали ни на одну из четырех записей, опубликованных полицией. Обе камеры падают во время борьбы, когда Ролф пытается надеть на Брукса наручники, проговорив с ним около 20 минут. Видно, что перед выстрелами к Бруксу применяют электрошокер.

Вечером в субботу демонстранты подожгли ресторан Wendy’s, где был ранен Брукс, и заблокировали соседнюю автомагистраль. Полиция Атланты сообщила, что к началу воскресенья были арестованы 36 человек.

Мэр Атланты Кейша Ланс Боттом объявила об отставке шефа полиции на пресс-конференции в субботу и призвала немедленно уволить офицера, открывшего огонь.

«Я не считаю произошедшее оправданным применением смертоносной силы», – сказала Боттомс.

По словам мэра, Шилдс сама приняла решение об отставке.

«Я верю в мэра, и считаю, что пришло время, когда город должен двигаться вперед и укреплять доверие между правоохранительными органами и сообществами, которым они служат», – говорится в заявлении Шилдс.

Бюро расследований Джорджии (БРД), которое расследует инцидент со стрельбой, сообщило, что конфронтация началась с поступившей жалобы, что некий человек спит в машине, блокируя подъезд к ресторану. Бюро сообщило, что Брукс не прошел тест на трезвость и сопротивлялся попыткам арестовать его.

На записях с камер наблюдения, обнародованных БРД, не видно, как началась схватка Брукса с полицией. На них видно, как человек, убегающий от двух белых офицеров, поднимает руку, в которой держит какой-то предмет и направляет его в полицейского, отстающего от него на несколько шагов. Полицейский достает оружие и стреляет. Человек продолжает бежать, но потом падает на автостоянке.

Директор БРД Вик Рейнолдс сказал, что Брукс выхватил электрошокер у одного полицейского и, похоже, направил его на полицейского, который сделал в его сторону три выстрела.

Адвокат семьи Брукса сообщил, что стрелявшего полицейского необходимо привлечь к ответственности за «неоправданное применение смертоносной силы, что равносильно убийству».

«Нельзя говорить, что электрошокер – это не летальное оружие, но потом, когда его хватает афроамериканцец и убегает с ним, оно тут же становится летальным, из-за чего нужно выпустить в человека обойму», – заявил адвокат Крис Стюарт.

Он отметил, что у Брукса четверо детей и в день, когда он был убит, его дочери исполнилось восемь лет.

Брукс умер в одной из больниц Атланты. Один из офицеров получил медицинскую помощь в связи с травмами, характер которых не раскрывается.