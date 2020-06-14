Трамп заявил, что не будет смотреть футбольные матчи, если игроки не будут стоять при исполнении гимна

14.06.2020, 17:28, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет смотреть матчи Национальной футбольной лиги и сборной США по футболу, если игроки не будут стоять во время исполнения государственного гимна.

Федерация футбола США на днях заявила, что отменила требование, чтобы игроки стояли во время гимна, назвав эту политику неправильной.

Правило было принято в 2017 году, когда член женской национальной сборной Меган Рапино опустилась на одно колено во время гимна в знак солидарности с квотербеком НФЛ Колином Каперником, который таким жестом хотел привлечь внимание к проблеме расового неравноправия.

«Больше не буду их особо смотреть», – написал Трамп в Твиттере в субботу в ответ на твит республиканского конгрессмена Мэтта Гейтса, который осудил решение футбольной федерации.

«Похоже, НФЛ тоже двигается в том же направлении, но уже без меня в качестве зрителя», – заявил Трамп.

Исполнительный руководитель НФЛ Роджер Гуделл ранее в этом месяце заявил, что лига допустила ошибки, не прислушиваясь к игрокам, и осудил расизм в США на фоне протестов против жестокости полиции в отношении чернокожих.

Тема поведения спортсменов во время гимна вновь оказалась в центре внимания после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер, после того как белый полицейский прижал его шею коленом к земле.

Трамп резко критиковал игроков, опускающихся на одно колено во время гимна. В одном из предыдущих твитов он писал, что поступающие так футболисты НФЛ «проявляют неуважение к нашей стране и флагу».